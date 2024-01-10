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10/01/2024   1:16 م

بالخرج : محمد البلوشي ضيفا لشتوية سحاب قلّب فيها صفحات ممتعة

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حلّ رجل الأعمال الاستاذ محمد بن عبدالله البلوشي ضيفا على برنامج شتوية سحاب وقدّم له الإعلامي سعود بن عبدالله الضحوك في لقاء ممتع تطرقا فيه لعدة مواضيع تحدثوا عن الخرج قديما وتأسيس نادي الشعلة وحريق النادي وصفحات قديمة لبلدية الخرج واسرار وخبايا تحدثا بها .

(شتوية سحاب ) البرنامج الذي يعتبر الأميز حاليا بالخرج لاستضافته العديد من الشخصيات المؤثرة بالخرج ، البرنامج من تنسيق واعداد الاستاذ فهد بن عبدالرحمن المرحوم .

وبرعاية عدد من الجهات ابرزها : منتجع سحاب ، كيان الفجر للدعاية والاعلان ، سجة ، اهتمام العقارية ، شركة الاعمال الذهبية للاستقدام ، مقهى بيت الاجداد ، مياه ليم ، مخابز الربيعان ، مطعم القناديل ، مركز وقت الحركة للعلاج الطبيعي والتأهيل .

بالخرج : محمد البلوشي ضيفا لشتوية سحاب قلّب فيها صفحات ممتعة

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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