نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فنادق “حياة” العالمية تتوسع بالمملكة
09/05/2024   1:30 م

فنادق “حياة” العالمية تتوسع بالمملكة

+ = -
29

رحب وزير السياحة أحمد الخطيب بإعلان شركة فنادق حياة العالمية، توسعها في المملكة ببناء فنادق جديدة لترفع طاقاتها الاستيعابية من 1700 غرفة إلى 5 آلاف غرفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الخطيب، خلال استقباله في مكتبه بمقر الوزارة اليوم (الخميس)، رئيس مجلس إدارة شركة فنادق حياة العالمية توم بريتزكر، إن هذا التوسع يسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية في المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص مساهمة سلسلة فنادق حياة في تدريب وتوظيف الكوادر السعودية من شباب وشابات الوطن، في ظل جهود الوزارة المتواصلة لتمكين أبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي.

وأوضح وزير السياحة أن استقطاب الوزارة للفنادق العالمية ذات الخدمات المتميزة مثل “فنادق حياة”، يأتي في ظل التزام المملكة بتطوير القطاع السياحي ليقدم خدمات ذات طراز عالمي، حيث تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة بحلول عام 2030م. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الملكة تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، في ظل الازدهار والتطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة، وذلك وفقا لمستهدفات رؤية 2030.

من جهته، أشاد توم بريتزكر، بالتطور الذي تشهده المملكة في البنية التحتية لقطاع السياحة، مشيراً إلى أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة للمستثمرين شجعت الشركة على التوسع في الوجهات السياحية المتعددة بمناطق المملكة.

فنادق “حياة” العالمية تتوسع بالمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298168.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com