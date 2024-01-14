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جديد المحليات > عصف ذهني بـ”الذكاء الاصطناعي” لـ”طلاب الباحة”
14/01/2024   11:25 م

عصف ذهني بـ”الذكاء الاصطناعي” لـ”طلاب الباحة”

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شارك 165 طالباً وطالبةً من جامعة الباحة والكليات التقنية بالمنطقة، في فعاليات هاكاثون الباحة للذكاء الاصطناعي، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتنظمه الجامعة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وجرى في اليوم الأول، استقبال المشاركين، للتنسيق مع الفرق، والتخطيط للمشروع، وعقد ورشة عمل بعنوان “مبتكرون في الذكاء الاصطناعي .. توليد الأفكار”، وجلسات إرشادية واستكمال العمل على المشاريع، وتحضير العروض ومراجعات المخرجات مع المرشدين.

ويستمر الهاكاثون، لمدة 3 أيام، ويشهد اليوم الثالث وصول المشاركات والمراجعة النهائية للعروض مع المرشدين، ثم التحكيم الأولي وفرز النتائج والإعلان عن الفرق المتأهلة.

وسيُمنح صاحب المركز الأول، فرصة على برنامج دولي بالتعاون مع “LocoRobo”، إضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، ويحصل صاحب المركز الثاني على مقاعد تدريبية في معسكرات “سدايا”، مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، وصاحب المركز الثالث يحصل على مقاعد تدريبية بمعسكرات “سدايا”. وفق “أخبار 24”.

عصف ذهني بـ”الذكاء الاصطناعي” لـ”طلاب الباحة”

جديد المحليات
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