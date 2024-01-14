“بوليفارد Runway”.. فعاليات ترفيهية داخل الطائرات

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن بَدْء إنشاء منطقة “بوليفارد Runway” الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة والخطوط السعودية.
وتضم المنطقة تجارب جديدة، تتخذ من عدة طائرات بوينج 777 و747 مقرًا لها، بما يتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات، وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية، فضلًا عن احتوائها على العديد من الفعاليات، منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب متنوعة.
كما تقدم المنطقة تجربة مميزة على متن طائرات ثابتة، بما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار، الذين سيخوضون عدة تجارب متنوعة، لا سيما أنه تم تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، سيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيلها لاحقًا. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم بين الهيئة والخطوط الجوية السعودية، وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش.