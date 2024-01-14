“الدرجة العلمية المخصصة ذاتياً”.. أدرس “ميولك”

أطلق عدد من الجامعات في المملكة، مبادرة “الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً”، والتي تتيح للطلبة التنويع في الخطط العلمية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، وذلك بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات.
وتشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل “التخصص الفرعي “minor”، والتخصص المزدوج “Double major”، بالإضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي، بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.
وضمت قائمة الجامعات التي بدأت في تنفيذ المبادرة بمرحلتها الأولى، كلًا من جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
تهدف المبادرة، التي تأتي ضِمن برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات، إلى ضمان المواءَمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.
كما تسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ومستوى جاهزية الشباب للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.