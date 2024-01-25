“تعاون” حكومي لحماية “الصناعات” و”الصادرات” السعودية

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية؛ لتنفيذ المهام المشتركة في نظام المعالجات التجارية بالتجارة الدولية ولائحته التنفيذية، والذي يسعى إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتنظيم وحوكمة العلاقة بين الطرفين، وتحقيق المصالح المشتركة بينهما من خلال دعم تنفيذ المهام المشتركة المنصوص عليها في نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية.
ويسعى نظام المعالجات التجارية إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية. وفق “أخبار 24”.
ووقّع المذكرة ممثلاً عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية مدير الإدارة العامة في تحقيقات الإغراق والدعم فهد الطريقي، فيما مثّل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مدير العمليات المركزية زكريا السديس.