تفاهم لتنشيط وتنظيم “السياحة الساحلية” بالمملكة

وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، تتعلق بالسياحة الساحلية، وذلك بختام ملتقى السياحة السعودي 2024 الذي عُقد بمدينة الرياض.
وتهدف مذكرة التفاهم، التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها إنشاء مركز عمليات السياحة الساحلية في الرياض؛ ليشمل جوانب البيئة والأمن والسلامة والسياحة، وكذلك في مشروع تركيب عوامات الإرساء وتوريدها ومراقبتها وصيانتها على طول البحر الأحمر، وأيضًا في مشروع تنظيم إدارة النفايات وإعادة تدويرها في المنشآت والمواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية السياحية، بما في ذلك إطلاق مبادرات للتخلص ومعالجة النفايات في البحر الأحمر.
وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الوطنية البحرية، حول مجالات التعاون المشتركة، بما في ذلك تقديم التدريب والدراسات الاستشارية في مجال الحماية البحرية المستدامة، والأنشطة البحرية السياحية والترفيهية، وغيرها.
ويأتي توقيع المذكرتين في إطار مهام الهيئة، الذي يهدف جزءٌ منها إلى إعداد السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ووضع آلية لضمان التحقق من حماية البيئة البحرية التي تمارس فيها تلك الأنشطة، وكذلك تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة الساحلية.
وفق “أخبار 24”.