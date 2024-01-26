“أبل” تسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها

تتجه شركة “أبل” للسماح بتنزيل التطبيقات وإجراء عمليات شراء من خارج متجرها للتطبيقات “App Store”، حيث أتاحت حالياً العديد من هذه التغييرات في الإصدار التجريبي iOS 17.4، الذي أصبح متاحًا الآن للمطورين.
وأوضحت الشركة أنها ستطبق هذا القرار بدءًا من شهر مارس للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تغييرات كبيرة تجريها على متجرها للتطبيقات والأجزاء الأساسية الأخرى لنظام iOS في أوروبا استجابةً لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة.
وقاومت أبل منذ مدة طويلة العديد من هذه التغييرات بحجة أنها تجعل المستخدمين عرضة لعمليات الاحتيال والبرمجيات الضارة وغيرها من مشكلات الخصوصية والأمان، لكنها رضخت لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يدخل حيز التنفيذ في تاريخ 7 من مارس، رغم أنها لا تزال تعتقد أن بعض هذه التغييرات، مثل فتح متجرها للتطبيقات، تشكل خطرًا على المستخدمين.
وتجلب التحديثات تغييرات مهمة أخرى لمستخدمي آيفون في أوروبا؛ إذ تقدم أبل واجهات برمجة تطبيقات جديدة تسمح لصانعي التطبيقات بالوصول إلى شريحة NFC ضمن جهاز آيفون للمدفوعات غير التلامسية؛ مما يتيح معاملات الدفع التي لا تعتمد على Apple Pay.
وتعمل أبل أيضًا على إجراء تعديل على متصفح الويب سفاري، الذي يسأل مستخدمي iOS في أوروبا إذا كانوا يريدون تغيير المتصفح الافتراضي في المرة الأولى التي يشغلون فيها المتصفح بعد تحديث iOS 17.4. وفق “أخبار 24”.
ويستطيع المطورون لأول مرة تلقي المدفوعات وتوزيع التطبيقات من خارج متجر أبل، وتستمر أبل بفرض عملية مراجعة للتطبيقات التي لا تأتي من خلال متجرها، وتستخدم عملية المراجعة، المسماة “التوثيق”، الأتمتة والمراجعين البشريين، وتركز على سلامة المنصة وحماية المستخدمين من أشياء، مثل البرامج الضارة.