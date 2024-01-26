“ميتا” تشدّد “إعدادات الرسائل”

اتخذت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، خطوات إضافية صارمة لحماية المراهقين عبر إيقاف قدرتهم على تلقي الرسائل من أي شخص لا يتابعونه أو غير متصلين به.
وأوضحت الشركة عبر مدونتها الرسمية، أنها عدّلت إعدادات تلقي الرسائل على تطبيقي “ماسنجر” و”إنستغرام” التابعين لها، وذلك من خلال تطوير أكثر من 30 أداة وميزة للمساعدة في دعم المراهقين وأولياء أمورهم.
وأكدت أن المراهق سيحتاج الآن إلى موافقة والديه لتغيير إعدادات حسابه على إنستغرام، إلى جانب منع البالغين من مراسلة المراهقين الذين لا يتابعونهم، وتحديد نوع وعدد الرسائل المباشرة (DMs) التي يمكن للأشخاص إرسالها إلى شخص لا يتابعهم.
وأضافت أن هذه التغييرات تشمل الإعدادات الافتراضية للمراهقين على ماسنجر، حيث لن يتلقى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الرسائل إلا من الأصدقاء، أو الأشخاص الذين يتصلون بهم من خلال جهات الاتصال الهاتفية. وفق “أخبار 24”.