نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “ميتا” تشدّد “إعدادات الرسائل”
26/01/2024   12:29 م

“ميتا” تشدّد “إعدادات الرسائل”

+ = -
40

اتخذت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، خطوات إضافية صارمة لحماية المراهقين عبر إيقاف قدرتهم على تلقي الرسائل من أي شخص لا يتابعونه أو غير متصلين به.

وأوضحت الشركة عبر مدونتها الرسمية، أنها عدّلت إعدادات تلقي الرسائل على تطبيقي “ماسنجر” و”إنستغرام” التابعين لها، وذلك من خلال تطوير أكثر من 30 أداة وميزة للمساعدة في دعم المراهقين وأولياء أمورهم.

وأكدت أن المراهق سيحتاج الآن إلى موافقة والديه لتغيير إعدادات حسابه على إنستغرام، إلى جانب منع البالغين من مراسلة المراهقين الذين لا يتابعونهم، وتحديد نوع وعدد الرسائل المباشرة (DMs) التي يمكن للأشخاص إرسالها إلى شخص لا يتابعهم.

وأضافت أن هذه التغييرات تشمل الإعدادات الافتراضية للمراهقين على ماسنجر، حيث لن يتلقى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا الرسائل إلا من الأصدقاء، أو الأشخاص الذين يتصلون بهم من خلال جهات الاتصال الهاتفية. وفق “أخبار 24”.

“ميتا” تشدّد “إعدادات الرسائل”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285778.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com