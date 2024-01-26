توقعات بنمو “السياحة البيئية” بنحو 13%

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، المهندس محمد الشعلان، أهمية السياحة البيئية في الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم النظم البيئية التطوعية، لافتاً إلى توقعات بنمو قطاع السياحة البيئية بنحو 13% خلال السنوات القادمة.
وأشار على هامش فعاليات ملتقى السياحة السعودي في نسخته الثانية، إلى أهمية تطوير نموذج السياحة المستدامة وبناء القدرات البشرية في قطاع السياحة البيئية، الذي تستهدف المملكة أن يحقق أكثر من 150 مليون زيارة ونحو 1.6 مليون وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح المهندس الشعلان أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تمكنت من إنشاء عدة نزل بيئية سياحية في إطار دورها في تعزيز البنية التحتية لقطاع السياحة البيئية في المملكة الذي يشهد عملاً كبيراً من المحميات الملكية وجميع المناطق المحمية في المملكة.
وخلال الفعالية ذاتها، استعرضت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، أهدافها الاستراتيجية ومشاريعها السياحية ونطاقات التنزه داخل المحمية، بالإضافة للعروض التوضيحية التي تبرز ما تزخر به المحمية من تنوع بيئي وأحيائي فريد.وفق “أخبار 24”.
ونقلت المحمية الزوار، عبر تقنية الواقع الافتراضي، لمعايشة المشروعات السياحية التي قامت الهيئة بتطويرها خلال الفترة الماضية استعداداً للموسم الشتوي، وتقديم تجارب متميزة للتخييم، وقضاء أفضل الأوقات وسط الطبيعة للعائلات والمجموعات مثل: كرفانات الحسكي، ومخيم لينة التاريخية التشاركي، ومنطقة السماء المعتمة “دارك سكاي”، ومحمية الشمال للصيد المستدام التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.