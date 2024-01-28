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28/01/2024   8:16 ص

“الاحتباس” يُعيد فيروسات “الزومبي”

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حذّر العلماء من ظهور الفيروسات التي ظلت محاصرةً في الأرض المتجمدة منذ آلاف السنين؛ وذلك بسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري.

وذهبت دراسة أجريت بجامعة “إيكس مارسيليا” الفرنسية، إلى أن تلك الفيروسات “الزومبي” كانت محاصرةً داخل ما يعرف بالتربة الصقيعية قبل ذوبانها مؤخراً، والتي يعود تاريخ نشأتها إلى أكثر من 50 ألف سنة.

وأكّدت الدراسة أن هذه الفيروسات المتجمدة ظلّت معدية؛ حيث أظهرت النتائج قدرتها على إصابة البشر، وذلك بعد عزل عدد من الفيروسات معملياً، ومنها فيروسات الهربس والجدري. وفق “أخبار 24”.

“الاحتباس” يُعيد فيروسات “الزومبي”

طب وتداوي
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