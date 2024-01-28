“المكملات” تسبّب مقاومة “الأنسولين”

تُعد مقاومة الأنسولين حالة فيسيولوجية يصبح فيها الأنسولين أقل فاعلية في خفض مستوى السكر في الدم، ونتيجة لذلك يمكن أن يرتفع السكر إلى مستويات قد تتسبب في مضاعفات خطيرة.
وحذّر الخبراء من أن معظم المكملات الغذائية الشائعة قد تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية، وعلى رأسها مقاومة الأنسولين؛ حيث أوصت مجلة “EatingWell” المتخصصة، بتجنب تناول 4 مكملات غذائية مسببة للمرض.
وشملت قائمة المكملات المسببة لمقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري، مكملات البطيخ المر، والأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs)، وعلكات خل التفاح الصمغية، ومكملات حبوب الكافيين. وفق “أخبار 24”.