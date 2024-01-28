نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “المكملات” تسبّب مقاومة “الأنسولين”
28/01/2024   8:15 ص

“المكملات” تسبّب مقاومة “الأنسولين”

+ = -
35

تُعد مقاومة الأنسولين حالة فيسيولوجية يصبح فيها الأنسولين أقل فاعلية في خفض مستوى السكر في الدم، ونتيجة لذلك يمكن أن يرتفع السكر إلى مستويات قد تتسبب في مضاعفات خطيرة.

وحذّر الخبراء من أن معظم المكملات الغذائية الشائعة قد تؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية، وعلى رأسها مقاومة الأنسولين؛ حيث أوصت مجلة “EatingWell” المتخصصة، بتجنب تناول 4 مكملات غذائية مسببة للمرض.

وشملت قائمة المكملات المسببة لمقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري، مكملات البطيخ المر، والأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs)، وعلكات خل التفاح الصمغية، ومكملات حبوب الكافيين. وفق “أخبار 24”.

“المكملات” تسبّب مقاومة “الأنسولين”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285946.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com