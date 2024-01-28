كنوز “الفراعنة” في بوليفارد وورلد

تواصل بوليفارد وورلد، فعالياتها المُثيرة لزوار موسم الرياض، وأبرزها تجربة “التنقيب عن المومياء” في المنطقة المخصصة لجمهورية مصر العربية، والتي تزيد من حالة الحماس على الجناح الفرعوني.
وتعد المنطقة واحدةً من أبرز مناطق الموسم التي تضم الكثير من التجارب الترفيهية الجديدة والمتنوعة بعد تطوير مساحتها بنسبة أكثر من 40%، كما تستحضر في منطقة مصر أهرامات الجيزة التي نقلت تقنياتها التاريخية بأساليب مهنية أظهرتها في صورتها الأصلية.
وتضم بوليفارد وورلد، 20 منطقة فرعية من ضِمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة، وكذلك 14 لعبة ترفيهية، و24 نوعاً من ألعاب المهارات، إضافة إلى نحو 200 نقطة بيع للمأكولات والمشروبات، و621 متجراً لبيع مختلف البضائع القادمة من جميع أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.