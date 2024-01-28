نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > كنوز “الفراعنة” في بوليفارد وورلد
28/01/2024   8:17 ص

كنوز “الفراعنة” في بوليفارد وورلد

+ = -
39

تواصل بوليفارد وورلد، فعالياتها المُثيرة لزوار موسم الرياض، وأبرزها تجربة “التنقيب عن المومياء” في المنطقة المخصصة لجمهورية مصر العربية، والتي تزيد من حالة الحماس على الجناح الفرعوني.

وتعد المنطقة واحدةً من أبرز مناطق الموسم التي تضم الكثير من التجارب الترفيهية الجديدة والمتنوعة بعد تطوير مساحتها بنسبة أكثر من 40%، كما تستحضر في منطقة مصر أهرامات الجيزة التي نقلت تقنياتها التاريخية بأساليب مهنية أظهرتها في صورتها الأصلية.

وتضم بوليفارد وورلد، 20 منطقة فرعية من ضِمنها القسم العالمي الذي يضم مجموعة من المناطق بثقافاتها العديدة، وكذلك 14 لعبة ترفيهية، و24 نوعاً من ألعاب المهارات، إضافة إلى نحو 200 نقطة بيع للمأكولات والمشروبات، و621 متجراً لبيع مختلف البضائع القادمة من جميع أنحاء العالم.

تجربة “التنقيب عن المومياء” في بوليفارد وورلد

تجربة “التنقيب عن المومياء” في بوليفارد وورلد

تجربة “التنقيب عن المومياء” في بوليفارد وورلد

وفق “أخبار 24”.

كنوز “الفراعنة” في بوليفارد وورلد

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885285949.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com