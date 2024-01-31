“14” منفذاً يسمح فيها بدخول “الأدوية”

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء 14 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً يسمح من خلالها بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، واشترطت أن تحتوي جميع الشحنات على مؤشر إضافي لقياس درجات الحرارة ليتم من خلاله مراقبة درجات الحرارة خلال عمليات النقل من المنفذ ولحين التخزين في مستودعات المورد أو الجهة المستفيدة.
جاء ذلك في تحديث جديد أصدرته الهيئة لمدونة نقل وتخزين المنتجات الخاضعة لإشراف قطاع الدواء عن طريق المنافذ الجمركية، وحدد 7 منافذ يسمح من خلالها بدخول الأمصال، اللقاحات والأدوية التي تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية فقط وهي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وميناء الملك عبد العزيز الدولي بالدمام، وميناء الملك عبدالله برابغ، وميناء جدة الإسلامي. وفق “أخبار 24”.
وأما بقية الموانئ التي يسمح من خلالها بدخول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لا تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية فقط فتمثلت بـ: “ميناء الرياض الجاف، ومنفذ البطحاء، ومنفذ جسر الملك فهد، ومنفذ الخفجي، ومنفذ الحديثة، ومنفذ الطوال، ومنفذ سلوى”.