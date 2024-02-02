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جديد المحليات > “الموارد” تحذر من مُدّعي التحايل بـ”الثغرات النظامية”
02/02/2024   6:42 م

“الموارد” تحذر من مُدّعي التحايل بـ”الثغرات النظامية”

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حذر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، المستفيدين من حسابات تدعي التحايل على النظام للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.

وأكد “الرزقي” أن هذه الحسابات تدعي التحايل على النظام عبر استخدام مصطلح “الثغرات النظامية”، مبيناً أنها تستهدف استنزاف أموال المستفيدين دون النظر إلى الضرر الذي يلحق بهم، كما أن اتباع المستفيد لمثل هذه الطرق غير المشروعة يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف أنه يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عقوبات أخرى منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.

“الموارد” تحذر من مُدّعي التحايل بـ”الثغرات النظامية”

جديد المحليات
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