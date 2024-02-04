“جيلي” تطلق أقماراً صناعية لـ”السيارات ذاتية القيادة”

أطلقت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات، 11 قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض، وذلك ضمن خطتها لتوسيع قدرتها على توفير الملاحة الدقيقة للمركبات الذاتية القيادة، وحداث ثورة في كيفية التنقل والاتصال في مختلف قطاعات الحياة الرقمية.
وحمل صاروخ حامل من فئة Long March-2C؛ مجموعة الأقمار الصناعية من فئة Geely-02، وذلك انطلاقاً من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب البلاد، ويعد هذا الإطلاق الثاني للشركة، بعد إطلاق الدفعة الأولى من الأقمار في يونيو 2022.
وقالت جيلي إنها تخطط إطلاق 72 قمرًا صناعيًا إلى المدار الأرضي المنخفض بحلول عام 2025، وتستهدف الحصول على كوكبة مكونة من 240 قمرًا صناعيًا.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن الأقمار الصناعية تحتوي وظائف استشعار من بعد تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتوفر تصويراً عالي الدقة للاستشعار من بعد من مسافة تتراوح بين متر واحد وخمسة أمتار، مما يعد بإعادة تعريف الدقة في القيادة الذاتية وخارجها.