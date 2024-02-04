“السعودية” تستضيف “بطولة السيدات”

تحتضن جدة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، خلال الفترة من ١٩ – ٢٩ فبراير الجاري، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذين يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وحدد اتحاد غرب آسيا يوم الاثنين ٥ فبراير الجاري موعدًا لسحب قرعة البطولة، بمقر الاتحاد بالعاصمة الأردنية عمان، فيما سيتم نقل وقائع القرعة مباشرة عبر قناة اتحاد غرب آسيا على يوتيوب.
ومن المقرر أن يقام دور المجموعات على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها للتنافس للفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في السعودية، بالإضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات “العشب” لاتحاد غرب آسيا.
ورحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في المملكة.
وأكدت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، خلال تصريحات صحفية لها على أن استضافة المملكة لهذه البطولة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع.
وقال الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم، خليل السالم، إن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيمًا مميزًا، عطفًا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على كافة الأصعدة والمستويات.وفق “أخبار 24”.
وجدد السالم تقدير اتحاد غرب آسيا للاتحاد السعودي على تفاعله الدائم ودعمه لكافة النشاطات الكروية التي تقام في إقليم غرب آسيا، وتحديدًا كرة قدم السيدات التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، وهو الأمر الذي يساند توجهات اتحاد غرب آسيا بتوسيع رقعة هذا القطاع في المنطقة.
يذكر أن المنتخب الأردني يعد أكثر المنتخبات المتوجة بلقب بطولة السيدات برصيد ٥ ألقاب، يليه المنتخب الإماراتي بلقبين.