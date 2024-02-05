أخضر الشاطئية بـ”عمان الدولية”

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، غدًا الإثنين، نظيره منتخب عُمان، وذلك على الملعب الترابي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط، ضمن منافسات بطولة عُمان الدولية الودية الثلاثية لكرة القدم الشاطئية.
وأنهى لاعبو “أخضر الشاطئية” تحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الذي يحتضن مباريات البطولة تحت إشراف المدرب “البرازيلي” قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها مباراة عُمان، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
ويحتل “أخضر الشاطئية” الترتيب 23 عالميًا، حسب التصنيف الدولي لاتحاد اللعبة Beach soccer، بينما يحتل منتخب عُمان الترتيب 18 عالميًا. وفق “سبورت 24”.