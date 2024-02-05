ترقب أهلاوي لعودة “رياض محرز”

تترقب جماهير الأهلي عودة الدولي الجزائري رياض محرز إلى الفريق يوم 7 فبراير الجاري بعدما منحته إدارة كرة القدم بالنادي إجازة عقب انتهاء مهمته الوطنية مع منتخب بلاده، ويوجد اللاعب حاليًا خارج المملكة.
وودّعت الجزائر منافسات كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات في 23 يناير الماضي عقب خسارتها أمام منتخب موريتانيا.
فيما يواصل فريق الأهلي استعداداته، وفق برنامج تدريبي مُكثف، قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أجرى الفريق تدريبه مساء اليوم “الأحد” بملعب النادي، تحت إشراف طاقمه الفني بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، واشتمل على جملة تدريبات متنوعة.
ويبحث الأهلي عن مباراة ودية يخوضها خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء استعداداته قبل مواجهة نادي الأخدود يوم 16 فبراير الجاري في إطار منافسات الجولة 20 من عمر دوري روشن. وفق “سبورت 24”.
وكان الأهلي عاد من دبي بعد أن خسر نهائي بطولة كأس دبي للتحدي أمام الزمالك المصري 0/3 ضمن معسكره التحضيري في المدينة الإماراتية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي، تزامنًا مع كأس آسيا 2023 الجارية في قطر.
وتعادل الأهلي أمام نظيره النصر الإماراتي، 2/2 في ختام تجريبياته بالمعسكر، ويستكمل الفريق معسكره في جدة، ويتخلَّله خوض لقاءٍ تجريبي أمام الوحدة، 8 فبراير المقبل، ويحتلُّ الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن برصيد 40 نقطةً، ويحلُّ ضيفًا على الأخدود، الجمعة 16 فبراير المقبل، لحساب الجولة الـ 20 من روشن.