“6 مارس”.. موعد قرعة نصف نهائي كأس الملك

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة قرعة الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم 6 مارس المقبل، وذلك وفقًا لما أورده الحساب الرسمي للبطولة.
وتأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على نظيره الفيصلي، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.
ولحق الاتحاد بأندية الخليج والهلال والنصر التي تأهلت سابقا لقبل النهائي، فيما كانت مواجهة الاتحاد والفيصلي مؤجلة نظرا لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية الذي أقيم في المملكة نهاية العام الماضي. وفق “سبورت 24”.