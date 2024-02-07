“الذكاء” يدعم ردود “واتساب”

يعمل تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، على تطوير ميزة جديدة للرد على استفسارات الدعم من خلال الرسائل التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، إلى تزويد المستخدمين باقتراحات ذكية عند الاتصال بالدعم الخاص بالتطبيق، ما يضمن حصولهم على المساعدة السريعة في حالة عدم توفر الدعم البشري.
ولفت التطبيق إلى أن إمكانية الحصول على الدعم من خدمة العملاء لا تزال سارية؛ فبمجرد الرد على الرسالة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، يفهم واتساب أن المستخدم بحاجة إلى مزيد من المساعدة. وفق “أخبار 24”.