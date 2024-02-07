“ميتا” تدعم مكافحة “الابتزاز”

أصدرت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، عدداً من التحديثات والجهود الجديدة؛ لمساعدة المراهقين على منصاتها في مكافحة الابتزاز النفسي والمالي والجنسي، وذلك من خلال توسيع نطاق أدواتها ذات العلاقة.
وشملت التحديثات، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، توسيع نطاق أداة “Take It Down” التابعة للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، إلى جانب تحديث مركز “Sextortion الخاص بها بتوجيهات جديدة، وإطلاق حملة عالمية لرفع مستوى الوعي بخطورة الابتزاز.
وجرى تصميم الأداة المتاحة بـ 27 لغة مختلفة لمنع انتشار الصور غير اللائقة؛ حيث تسمح للمراهقين باستعادة السيطرة على صورهم الشخصية، كما تمنع الشركاء السابقين والمحتالين من نشرها عبر الإنترنت. وفق “أخبار 24”.
فيما يوفّر المركز إرشادات ونصائح للآباء حول كيفية دعم أبنائهم المراهقين إذا كانوا مستهدفين، وتعمل الشركة مع منظمات السلامة والمبدعين لرفع مستوى الوعي حول هذه المسألة.