“جوجل” تسمح بمشاركة كلمات المرور مع “العائلة”

كشفت شركة جوجل أنها ستتيح “قريباً” إمكانية مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة عبر تطبيق إدارة كلمات المرور الخاص بها “Google Password Manager”.
وأوضحت أنها ستتيح للحسابات مشاركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور مع باقي أفراد العائلة، مع إمكانية تفعيل شروط محددة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل رؤية أحد الوالدين الواجبات المدرسية لطفله.
وفي سياق متصل، أشارت جوجل إلى إضافة مزايا جديدة في نظام الرقابة الأبوية، بينها القدرة على إدارة خيارات الرقابة الأبوية مباشرة من صفحة محرك بحث جوجل، عندما يدخل المستخدم عبارات معينة في محرك البحث، مثل “الرقابة الأبوية”؛ لتسهيل الوصول إليها. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه سيظهر مربع إدارة الرقابة الأبوية أعلى نتائج البحث، مع إدراج الحسابات المُضافة كأفراد العائلة والقدرة على ضبط إعداداتهم، لافتة إلى أنها ستعمل أيضًا على تحسين الوصول إلى خيارات “البحث الآمن” للوصول إليها مباشرةً في صفحات معينة من نتائج البحث عند استخدام كلمات مفتاحية محددة للبحث، مع توفر خيارات مثل تعتيم المحتوى أو تصفيته.