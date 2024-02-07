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07/02/2024   9:10 ص

ترك “التدخين” يقي من “السرطان”

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توصلت دراسة حديثة أُجريت على 3 ملايين شخص بكوريا الجنوبية، إلى أن الإقلاع عن التدخين قبل سن الـ 50 يزيد فرصة تجنب الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تتجاوز الـ 57%.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “JAMA” العلمية، أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بالسرطان؛ لأن السموم الموجودة في دخان السجائر يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم، مما يزيد من صعوبة قتل الخلايا السرطانية.

وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات المشاركين بالدراسة على مدار 17 عاماً؛ حيث لاحظ الباحثون زيادة في خطر الإصابة؛ بسبب تراكم أضرار التدخين لدى ما يُعرف باسم “المقلعين المرضى”. وفق “أخبار 24”.

ترك “التدخين” يقي من “السرطان”

طب وتداوي
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