جيسوس: جاهزون لتحدي “رونالدو”

شدد المدير الفني لنادي الهلال البرتغالي جورج جيسوس على جاهزية فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام النصر.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي إن اللاعبون الدوليون جميعهم مستعدون لخوض أية مباراة وسيكونوا في أتم الجاهزية قبل مواجهة النصر في نهائي كأس موسم الرياض.
وتابع “جاهزون لتحدي رونالدو وفريقه. ما يحدث في الكرة السعودية أمر عظيم يحمل الهلال والنصر المسؤولية بيقدموا مباراة كبيرة”.
وكشف”سلمان الفرج لن يشارك في مباراة النصر، لا يزال غير جاهز فنيا. سالم الدوسري جاهز و أدواره مع الهلال تختلف عن المنتخب السعودي، ونثق أنه سيؤدي أداء جيدا”. وفق “سبورت 24”.
وحول تأكد مشاركة كرستيانو رونالدو مع النصر في مواجهة الغد قال جيسوس : هو لاعب عالمي قدم الكثير في مشواره الكروي ، ومشاركته متوقعه ، وسواء شارك او لم يشارك طريقتي وخطتي لن تتغيران .
ويكفي نادي النصر التعادل للفوز بلقب كاس موسم الرياض، فيما يحتاج الهلال للفوز لحسم اللقب.