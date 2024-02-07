مدرب النصر: رونالدو جاهز لمواجهة “الهلال”

أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، جاهزية النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لقيادة فريقه أمام الهلال غداً الخميس في ديربي موسم الرياض.
كما شدد لويس كاسترو على جاهزية فريقه النصر من جميع النواحي الفنية والبدنية والنفسية لمواجهة الهلال.
جاء ذلك أثناء حديثه بالمؤتمر الصحفي عن مواجهة الغد والتي وصفها بالمهمة جداً لأنها ديربي يهمه ويهم لاعبيه الفوز به، مشيراً إلى أنهم في النصر سيلعبون للفوز فقط.
وأضاف: “عملنا على تجهيز الفريق منذ فترة، وأكملناه بعد عودة الدوليين، كما أن المحترف الأسترالي عزيز بيهتش جاهز وربما أشركه غداً”.
وتحدث كاسترو عن مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، مؤكداً أنه مدرب كبير وخبير ويقود فريقه بثبات.
وقال: “أهنئه على العمل الذي يقدمه والذي جعله ينفرد بالصدارة، وللعلم هو استفاد في بداية الموسم من تعثرنا، وبعد الجولة الثانية كان يملك 6 نقاط ونحن بدون نقاط، وبعد مرور كل هذا الوقت من الموسم لا يزال الفرق 7 نقاط “. وفق “سبورت 24”.
ويلعب النصر أمام الهلال غداً الخميس ضمن المباراة الختامية لكأس موسم الرياض.