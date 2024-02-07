نجران في مراحلها الأولى لـ”مدينتي خضراء”

تحت إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، تدشن وزراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المرحلة الأولى من مشروع “مدينتي الخضراء” بالتعاون مع الشؤون الصحية، وإدراة التعليم بالمنطقة، وبحضور المهندس مريح بن شارع الشهراني، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ويسعى المشروع في مرحلته الأولى إلى تشجير 20 مدرسة للبنين والبنات بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من المتطوعين والطلاب والكشافة، وذلك ضمن برنامج مدينة نجران الصحية، والبرنامج الوطني للتشجير؛ بهدف تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للتشجير، ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.. وفق “أخبار 24”.
وتحتضن المملكة أكثر من (2,000) من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان. ومن المتوقع زراعة أكثر من (600) مليون شجرة بحلول عام 2030؛ أي ما يعادل استصلاح (3.8) مليون هكتار من الأراضي. وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة (10) مليارات شجرة.