أسبوع “مثمر” للنفط.. والسر “شح المعروض”

جنى النفط ثمار “شح المعروض”، بارتفاع أسبوعي لم يتحقق منذ فترة طويلة عانت فيها الأسعار من انخفاض، تزامناً مع الاضطرابات التي تشهدها عدة مناطق حول العالم، وهو ما أثر على استقرار الأسعار بشكل عام.
وحققت أسعار النفط ارتفاعاً وصل إلى 6% مقارنة بالأسبوع الماضي في ظل تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى الضغوط التي تشهدها أسواق منتجات معامل التكرير جراء الانقطاعات الأخيرة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في آخر جلسة 56 سنتاً، بما يعادل 0.7 % لتصل إلى 82.19 دولار للبرميل عند التسوية، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أي 0.8 % لتبلغ 76.84 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.
وتسببت موجة الطقس البارد التي شهدتها الولايات المتحدة على مدار الأسابيع الماضية في حدوث إغلاق واسع النطاق في المناطق المنتجة للنفط، حيث تزامن ذلك مع توقف مصفاتين للنفط في جنوب روسيا جراء الهجمات التي تشنها أوكرانيا.