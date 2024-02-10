مسيرة “دبلوماسية” احتفاءً بيوم “النمر العربي”

انطلقت مسيرة “كات ووك 2024″، من حي السفارات بالعاصمة الرياض إلى العالم، بمشاركة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للنمر العربي الذي يصادف 10 فبراير من كل عام.
وتهدف المسيرة إلى التوعية بأهمية حماية القطط البرية بمختلف أنواعها والحفاظ على البيئة التي تعيش بها، حيث قام المشاركون بالمشي مسافة تصل إلى 7 كيلومترات لتعزيز الوعي بترابُط رفاهيتنا الجماعية مع الكائنات من حولنا وأهمية الحفاظ على القطط الكبيرة السبع وأبرزها النمر العربي.
وشارك في المسيرة إلى جانب نائب وزير الخارجية، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، وعددٌ من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة، وذلك بتنظيم من وزارة الخارجية، ومؤسسة “كاتموسفير”، ومكتب حي السفارات بالهيئة الملكية لمدينة الرياض.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
يُذكر أن مبادرة “كات ووك”، سجلت مشاركة أكثر من 90 ألف شخص من 136 دولة حول العالم، وذلك خلال عامَيْ 2021-2022؛ بهدف رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية القطط البرية وحمايتها والحفاظ على البيئة التي تعيش فيها. وفق “أخبار 24”.