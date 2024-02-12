“الغرف” تشكل 52 لجنة وتعتمد “آلياتها”

أقر اتحاد الغرف السعودية آلية اعتماد اللجان الوطنية الخاصة، وخاطب الغرف التجارية بأنه بصدد تشكيل 52 لجنة وطنية خاصة، وذلك حسب لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية.
وأرسل الاتحاد قائمة باللجان التي ستشكل لدورة 1444 – 1447هـ والتي تضمنت اللجان الوطنية لتنمية الخدمات الاجتماعية، ولمراكز التجميل، ولطب الأسنان، وللصيدليات، وللأجهزة والمستلزمات الطبية، وللتطوير العقاري، ولزيوت التشحيم والأساس، ولشركات الأسمنت السعودية، ولشركات الموارد البشرية، ولصناعة الحديد، وللتقييم، وللصادرات، وللصناعات الدوائية.
كما شملت القائمة اللجان الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات وللمختبرات الخاصة، وللمستشفيات الخاصة، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ولمصنعي الأعلاف، ولمصنعي الجبس، ولمصنعي السيراميك، والبورسلان. وفق “أخبار 24”.
وضمت إضافة إلى ما ذكر اللجان الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، ولمنتجي الدواجن، ولوكلاء السيارات، ولشركات محطات الوقود، واللجنة الوطنية الخاصة، واللجان الوطنية لأدوات السلامة، وللمراكز التجارية، وللاستثمار الرياضي، وللأثاث والمفروشات، والوطنية للتموين والإمداد الغذائي، وللحراسات الأمنية، وللدعاية والإعلان، وللعطور والبخور، وللمحاسبين القانونيين، وللمحامين، وللمطاعم والمقاهي.
واختتمت بقائمة ضمت اللجان الوطنية للمنسوجات (الأقمشة)، ولمراكز صيانة السيارات، ولشركات الاستقدام المتوسطة، ولتقويم المطابقة، ولصناعة التمور، ولصناعة العصائر، وللصناعات البلاستيكية، ولصناعة الدهانات، وللمكاتب الهندسية، وللتجارة الإلكترونية، ولمراكز ومعاهد التدريب الأهلية، ولتطبيقات التوصيل، ولنقل الطرود، ولتأجير السيارات، وللخدمات اللوجستية، الصناعات البلاستيكية، وأخيرا اللجنة الوطنية لصناعة الدهانات.