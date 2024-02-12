“تاسي” لأعلى مستوى منذ 30 أغسطس 2022

واصلت السوق المالية السعودية في جلسة اليوم (الإثنين) ارتفاعها التدريجي للجلسة الثامنة على التوالي مستفيدة من زيادة الطلب على الأسهم، وتوافر السيولة المتاحة للتداول التي تخطت 11 بليون ريال وهي أعلى سيولة متداولة في السوق منذ نهاية مايو 2023 عندما بلغت 11.8 بليون ريال، فيما سجل المؤشر الرئيسي (تاسي) أعلى مستوى له منذ 30 أغسطس 2022 عندما بلغت قراءته 12455.65 نقطة، صاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات الأداء مقارنة بجلسة أمس (الأحد).
وأنهى مؤشر “تاسي” مرتفعاً إلى 12295.91 نقطة في مقابل 12209.06نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 86.85 نقطة نسبتها 0.71%، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 329 نقطة، نسبتها 2.75 %.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 40 % إلى 11 بليون ريال، في مقابل 7.89 بليون أمس، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 38 % إلى 378 مليون سهم، في مقابل 274 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة 28 % إلى 640 ألف صفقة في مقابل 501 ألف، ارتفع معها متوسط الصفقة 8 % إلى 590 سهماً.
وطاول الصعود مؤشرات 12 قطاعاً من السوق التعاملات، منها 3 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 2 %، تصدرها قطاع المرافق العامة المرتفع 2.49 %، تلاه مؤشر الخدمات التجارية الصاعد 2.13 %، ثم مؤشر الأدوية بنسبة 2.01 %.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 96 شركة منها، بينما انخفضت أسعار أسهم 125 شركة، واستقرت أسهم 10 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.903 تريليون ريال بزيادة قدرها 135 بليوناً نسبتها 1.25 %. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم جمجوم فارما قائمة الأسهم بعد ارتفاع سعره 10 % وصولا إلى 155.60 ريال من تداول 1.97 مليون سهم، تلاه سهم عذيب للاتصالات بزيادة 9.88 % إلى 83.40 ريال، في المقابل سجل سهم سدافكو أكبر خسارة، بعد انخفاض سعره 7.50 % هبوطا إلى 360 ريالاً، تلاه سهم الكيميائية بتراجع 5.85 % إلى 5.47 ريال، وسجل سهم سال أكبر سيولة متداولة بلغت 863 مليون ريال ارتفع سعره خلالها 0.51 % وصولاً إلى 275 ريالاً.
وعاود مؤشر “نمو” ارتفاعه مجدداً بعد تراجعه في اليومين السابقين، وأنهى جلسة اليوم بزيادة طفيفة بلغت 0.02 % تعادل 4.50 نقطة، صعوداً إلى 25305 نقاط في مقابل 25301 نقطة أمس، من تداول 1.37 مليون سهم في مقابل 1.45 مليون، فيما ارتفعت السيولة المتداولة 20 % إلى 31 مليون ريال.