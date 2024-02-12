“إيجار” تسجل أعلى رقم توثيق “عقود”

سجلت منصة “إيجار” التابعة للهيئة العامة للعقار، أعلى رقم لتوثيق العقود التجارية خلال شهرٍ واحد، حيث سجلت العقود الإيجارية التجارية ارتفاعًا يتجاوز 15% خلال شهر يناير الحالي مقارنة بنفس الشهر للعام 2023.
وذكرت الهيئة أنه تم توثيق 59.5 ألف عقد إيجار “تجاري-عقاري” خلال يناير 2024م، وبمعدل يومي يصل إلى ألفي عقد؛ مبينة أنّ الأرقام التي حقّقها “إيجار” جاءت نتيجة لارتفاع مستوى الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري بشكل عام، وقطاع الإيجار التجاري والاستثماري بشكل خاص، واستيعاب “إيجار” لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها المملكة في استقطاب المشاريع التجارية الاستثمارية الكبرى، لتكون وجهة إقليمية رئيسة.
وأشارت إلى أن الوحدات العقارية التجارية بمختلف أنواعها سجلت نموًا ملحوظًا، سجّلت فيه الوحدات العقارية التجارية من نوع (المكاتب) ارتفاعًا تجاوز 26% خلال يناير 2024م، مقارنة بيناير العام الماضي 2023م بأكثر من 6600 مكتب مسجل في “إيجار” خلال شهرٍ واحد. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنّ “إيجار” أتاحت مجالًا جديدًا لتوثيق عقود الإيجار للاستثمارات الحكومية في العقارات، بخطوة أولى بدأت فيها بتوثيق عقود أمانات المناطق، مضيفة إلى سعي “إيجار” لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها “إيجار”.