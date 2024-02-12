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رياضة > التحكيم “الرياضي السعودي” يعتمد “الإجرائية”
12/02/2024   9:30 م

التحكيم “الرياضي السعودي” يعتمد “الإجرائية”

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أصدر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي في اجتماعه الثالث والثلاثين، قراراً يقضي باعتماد القواعد الإجرائية الجديدة لمركز التحكيم الرياضي السعودي (2024م) ونشرها على الموقع الرسمي للمركز.

ووافق المجلس على استثناء المنازعات التحكيمية التي ما زالت منظورة أمام المركز من تطبيق هذه القواعد، واستمرار تطبيق القواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي المنشورة على موقع المركز الرسمي في الثاني من ديسمبر 2021م، على تلك القضايا حتى انتهاء جميع إجراءاتها.

وتأتي هذه القرارات لتنفيذ سلسلة المشاريع والبرامج والأنشطة التي تضمنتها الخطة الإستراتيجية للمركز المدشنة في مطلع يناير الماضي، وتهدف إلى تكريس الجهود لتطوير لوائح المركز من أجل خلق بيئة عمل مميزة تسهم في تطوير أنشطة وبرامج القطاعات القانونية والرياضية في المملكة. وفق “أخبار 24”.

التحكيم “الرياضي السعودي” يعتمد “الإجرائية”

رياضة
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