“كاميرات”متحركة لرصد التشوه “البصري”

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (SmartC Visual Pollution).
وتهدف المنصة إلى رصد مظاهر التشوه البصري من خلال كاميرات تجوب الطرق، حيث يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديد بيانات التشوه البصري، ما يُسهم في دعم أعمال التخطيط ورفع جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بحضور أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعدد من أمناء مناطق المملكة، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبدالله الغامدي. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الذكية بالمملكة بدأت أعمالها اليوم بتنظيم من “سدايا” بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض خلال الفترة من 12 – 13 فبراير الحالي، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار “حياة أجود”.