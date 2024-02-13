“أنتج”.. مبادرة لتحفيز “الابتكار الإعلامي”

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مبادرة “أنتج”، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والمهارات الفردية لدى الدارسين بقطاع الإعلام، وتشجيعهم على الابتكار والتفرد.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أنه من المقرر إطلاق المبادرة خلال المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة، والتي ستقام يومي 20 و21 فبراير الحالي في العاصمة الرياض.
وتقدم المبادرة للدارسين فرصة إبراز مواهبهم الشخصية وقدراتهم الإعلامية، وتوفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة في القطاع بشقيه المرئي والمسموع، وتمكينهم من مواكبة التحديثات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية.
وتشمل عدة مسارات، بينها الكتابة والتصوير والتمثيل والتقديم، ليعايش المشاركون التجربة في كل مراحلها الإبداعية، كما تتيح ذلك على شكل مجموعات، تقدم كل منها فكرة مشتركة، يتم إنتاجها بالكامل وتعرضها على لجنة من المتخصصين والخبراء في المجال الإعلامي وتقييمها بمشاركة الجمهور.
وتمر المبادرة بعدة مراحل، تبدأ من مرحلة التسجيل والتأهيل عبر المنصة الإلكترونية التي توضح معايير القبول، بعدها تنظم ورش عمل تعريفية حول المسارات المتاحة للمشاركة، يتبعها مرحلة التدريب وتقديم محتوى تعليمي مخصص لكل مسار، من خلال دورات عبر الإنترنت وفيديوهات تعليمية. وفق “أخبار 24”.
كما تتيح المبادرة جلسات استشارية فردية مع محترفين في القطاع الإعلامي، ليبدأ بعدها المشاركون مراحل تنفيذ مشروع إعلامي فردي حسب المسار الذي اختاره كل منهم، مع مراعاة تقديم الدعم اللوجستي الأساس من معدات أو برمجيات للمشاركين.
كما تشمل أيضًا معايير التقييم في المبادرة الإبداع والابتكار في المحتوى والجودة الفنية والمهنية في التنفيذ والقدرة على التأثير والتواصل مع الجمهور والالتزام بالمعايير الأخلاقية.
وتأتي مبادرة “أنتج” امتداداً لنظيرتها “كن مذيعاً”، المعلن عنها خلال النسخة الثانية من المنتدى، في مسعى لإنتاج متخصص متنوع ، وتطوير الدارسين بالمجال الإعلامي، وإتاحة الاختيار بين عدة مسارات إبداعية.
يذكر أن مبادرة “كن مذيعاً” شهدت في نسخة المنتدى الماضية تفاعلاً واسعاً من مختلف الأعمار والفئات، ومثلت فرصة مثالية لخريجي الإعلام والشباب الواعد المهتم بمجال الصناعة التلفزيونية والبودكاست.