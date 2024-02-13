محافظ جدة يطّلع على تجهيزات “سباق الفورمولا 1”

رأس الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اجتماعاً، للاطلاع على آخر الاستعدادات لانطلاق فعاليّات سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024، الذي سيقام على حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 7 – 9 مارس المقبل.
الاجتماع أقيم بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، والجهات ذات العلاقة. وفق “أخبار 24”.
واستعرض الاجتماع، الاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الرياضي والترفيهي، والتحضيرات في حلبة كورنيش جدة لاستضافة الحدث العالمي للمرة الرابعة على التوالي، حيث يحظى قطاع رياضة المحركات في المملكة بدعم لامحدود من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.