الصادق: “الأخضر” لا يستجدي لاعباً

كشف مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، عن كواليس قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بحق 6 من لاعبي الأخضر.
وأوضح مدير المنتخب السعودي في تصريحات لبرنامج “أكش مع وليد”، أنه لا يريد التحامل على اللاعبين؛ لأنهم بمثابة الأبناء لكن في الوقت ذاته يجب التأكيد على أن المنتخب لا يستجدي اللاعب وأن القرارات لم تصدر جزافًا.
ووجه الصادق رسالة إلى أى لاعب لا يرغب في الانضمام للمنتخب، قائلاً إن الأفضل عدم انضمامه والتركيز على مَن يريد نيل شرف تمثيل المنتخب الوطني.
وقال مدير المنتخب السعودي إن قائد الأخضر سلمان الفرج أبدى رغبة بعدم الانضمام للمنتخب منذ أكتوبر الماضي، مضيفًا أنه عندما أظهر سلمان ذلك الموقف طالبته بالاعتزال الدولي.
وأضاف الصادق أنه تم تقديم مواد مرئية من معسكر الأخضر إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لافتًا إلى أن جميع اجتماعات المدرب مع اللاعبين يتم تسجيلها صوتًا وصورة.
وأشار الصادق إلى إن مدافع المنتخب ونادي الهلال على البليهي أوضح لمانشيني أنه سيشارك مع المنتخب حتى لو كان احتياطيًا.
وأكد مدير المنتخب السعودي أن محمد أمين مساعد لمانشيني وكان مترجمًا لرينارد وتم الإشادة بعمله، لافتًا إلى أن المدرب الإيطالي حريص على وجود الأمين كمدرب.
وتعليقًا على تصريحات مانشيني بشأن استبعاد اللاعبين، قال الصادق إن مدرب الأخضر أفضح عن القضية قبل مباراة عمان لأنه تم سؤاله، لافتًا إلى أن تعامل مانشيني مع كل ما حدث هو ما يجب أن تؤسس عليه الأمور.
ونفى مدير المنتخب السعودي وجود أي أمور غير متزنة في معسكر الأخضر خلال كأس آسيا، مدللًا على وجهة نظره بتقديم الفريق مستويات جيدة.
وبالنسبة للحارس نواف العقيدي، قال الصادق إنه تحدث مع مدرب الحراس أولاً حول عدم رغبته بالانضمام إلى المنتخب، مشيرًا إلى أن مانشيني منح العقيدي يومين لزيارة والدته في الرياض.
وأضاف مدير المنتخب السعودي أن محمد مران وخالد الغنام وعلي هزازي طالبوا بمغادرة المعسكر بعد إعلان القائمة، لافتًا إلى القيام وقتها بمحاولات من إجل إثناء اللاعبين عن هذا التصرف حرصًا على مستقبلهم.
واستكمل مدير المنتخب السعودي حديثه بأن ما حدث من اللاعبين الستة في المنتخب ليس منسقًا بينهم بل كل حالة منهم كانت فردية. وفق “سبورت 24”.
وبشأن ما أثير عن راتب مدرب الأخضر، أكد الصادق أن هناك مدربين في دوري روشن رواتبهم أعلى من راتب مانشيني، رافضًا الإفصاح عن قيمته احترامًا للتعاقدات لكنه أكد أن الرقم المتداول غير صحيح.
وأشار الصادق إلى قيام أحد المراسلين باختلاق بعض الأمور بعد مؤتمر المدرب مانشيني، لافتًا إلى أنه يرى أن هناك بعض الإعلاميين يتعاملون وكأن هناك خصومة بينهم وبين المنتخب.