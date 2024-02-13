“10 مارس”.. النتائج المالية والأرباح لـ”أرامكو”

تعتزم شركة “أرامكو”، إعلان توزيعات الأرباح وأبرز النتائج المالية لعام 2023، قبل افتتاح سوق “تداول السعودية” يوم 10 مارس 2024.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم نشر القوائم المالية للعام المالي 2023، وسيتبع ذلك البث الإلكتروني للنتائج المالية يوم الاثنين 11 مارس 2023 في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت الرياض.
وكانت شركة “أرامكو” قد سجلت ارتفاعا بالأرباح في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، حيث قفزت من 112.8 مليار ريال إلى 122.1 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 8.1%. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن صافي الدخل بلغ أكثر من 354 مليار ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة مع 488.7 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما وزعت الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي المبلغ الموزع 110.1 ملیار ﷼ شاملة توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 73.1 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء بقيمة 37 ملیار ﷼، مشيرة إلى أن فترة الاستحقاق ستمتد من 14 إلى 30 نوفمبر الحالي.