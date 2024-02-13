“الميكنة الزراعية” تخفض التكلفة بـ “70%”

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن تحقيق مبادرة “الميكنة الزراعية”، التي بدورها أدت إلى تخفيض تكلفة زراعة المحاصيل لأكثر من 70%.
وأبان “ريف” أنه تسلم دفعته الثالثة من معدات الميكنة، التي شملت، محاريث، ودراسات متنوعة، والتي ستسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، مبينًا أنه سيعمل على دراسة معدات زراعية أخرى في المستقبل، ليتم إدخالها ضمن مبادرة الميكنة الزراعية، بما يخدم صغار المزارعين.
وأشار البرنامج إلى أن هذا الجهد يأتي ضمن مبادرة” الميكنة الزراعية”، التي عمل فيها البرنامج بالتعاون مع مؤسسة ريف الأهلية، على تسليم المعدات الزراعية.وفق “أخبار 24”.