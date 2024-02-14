“أبل” تراهن على تقنيات “آيفون 16”

تراهن شركة “أبل”، على التقنيات والمزايا الجديدة التي ستضيفها في هواتف آيفون 16 برو القادمة، للخروج من أزمة تراجعها المالي في ظل العيوب التي جرى اكتشافها على آخر إصداراتها وأثرت على المبيعات.
وتضيف الشركة الكثير من التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي بالهاتف؛ مثل تحرير الصور عبر الأوامر النصية، وكذلك تحسين أداء المساعد الشخصي، ومزايا أخرى في الفيديو.
وتشمل المزايا الجديدة أيضاً لـ”آيفون 16″، تزويده بشاشة كبيرة من نوع MLA وقياسها 6.3 إنشات وتوفر درجة سطوع عالية وزوايا رؤية أكثر تحسيناً، كما أن المعالج الجديد للهاتف سيكون ذاكرته العشوائية 8 جيجابايت. وفق “أخبار 24”.
ولم تتجاهل الشركة تحسين كاميرا الهاتف، والتي وصلت قدرتها إلى 48 ميجابكسل، مع إمكانية التكبير حتى 5 أضعاف، مع زيادة سعة البطارية وتحسين استهلاك الطاقة في معالج A18 برو.