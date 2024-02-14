ميزة “الذاكرة” تصل روبوت “ChatGPT”

أدرجت شركة OpenAI ميزة الذاكرة لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ChatGPT؛ بهدف تسهيل استخدام الروبوت وتحسين مستوى تفاعله مع المستخدمين دون الحاجة لتكرار معلومات محددة.
ويمكن الاستفادة من الذاكرة الجديدة عبر إخبار الروبوت بمعلومات محددة على نحو مباشر كالوظيفة أو لغة البرمجية المفضلة أو أسماء الأبناء ورؤساء العمل، وكذلك من خلال السماح للروبوت بالتقاط بعض التفاصيل والمعلومات في سياق المحادثة معه.
وتعمل الشركة على تطوير نماذجها من تلك الميزة التي تعمل حالياً على نحو افتراضي وفي حسابات عدد صغير من المستخدمين قبل إتاحتها على نحو واسع كجزء أساسي من ChatGPT. وفق “أخبار 24”.