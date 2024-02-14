نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > ميزة “الذاكرة” تصل روبوت “ChatGPT”
14/02/2024   8:24 ص

ميزة “الذاكرة” تصل روبوت “ChatGPT”

+ = -
37

أدرجت شركة OpenAI ميزة الذاكرة لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها ChatGPT؛ بهدف تسهيل استخدام الروبوت وتحسين مستوى تفاعله مع المستخدمين دون الحاجة لتكرار معلومات محددة.

ويمكن الاستفادة من الذاكرة الجديدة عبر إخبار الروبوت بمعلومات محددة على نحو مباشر كالوظيفة أو لغة البرمجية المفضلة أو أسماء الأبناء ورؤساء العمل، وكذلك من خلال السماح للروبوت بالتقاط بعض التفاصيل والمعلومات في سياق المحادثة معه.

وتعمل الشركة على تطوير نماذجها من تلك الميزة التي تعمل حالياً على نحو افتراضي وفي حسابات عدد صغير من المستخدمين قبل إتاحتها على نحو واسع كجزء أساسي من ChatGPT. وفق “أخبار 24”.

ميزة “الذاكرة” تصل روبوت “ChatGPT”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885287896.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com