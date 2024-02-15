“النصر” يضع قدماً بربع نهائي “الآسيوية”

فاز فريق النصر بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفيحاء مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.
وسُجل الهدف في الدقيقة 81 من عمر اللقاء عن طريق لاعب النصر كريستيانو رونالدو.
ومن المقرر أن يستضيف فريق النصر نظيره الفيحاء ضمن منافسات دور الإياب بالدور ذاته يوم الأربعاء المقبل.
أحداث المباراة:
وبدأ اللقاء بسيطرة من قبل لاعبي النصر على الكرة ولكن دون خطورة فأرسل لاعبه بروزوفيتش كرة عرضية في الدقيقة 16 حولها زميله لابورت برأسه بجانب المرمى ثم واصل فريق النصر السيطرة على الكرة.
وأرسل لاعب النصر تاليسكا كرة عرضية في الدقيقة 42 ولكن مرت بعيدة إلى ركلة مرمى قبل أن يتصدى حارس مرمى الفيحاء بالدقيقة 45 1 لتسديدة قوية من كريستيانو رونالدو.
وتوقف اللعب في الدقيقة 50 من عمر اللقاء لتلقي لاعب النصر أوتافيو العلاج داخل الملعب بعد إصابته ثم أرسل زميله بروزوفيتش كرة عرضية جديدة في الدقيقة 54 حولها زميله لابورت برأسه بجوار القائم.
وواصل النصر الضغط فسدد لاعبه كريستيانو رونالدو بالدقيقة 60 كرة تصدى لها دفاع الفيحاء قبل
أن يتصدى حارس الفيحاء بعد 4 دقائق لكرة رأسية من النجم البرتغالي.
وأرسل لاعب النصر عبدالله الخيبري كرة عرضية في الدقيقة 66 حولها زميله تاليسكا مقصية خطرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.
وسدد تاليسكا ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 78 ارتطمت في الحائط البشري قبل أن يُسجل رونالدو الهدف الأول للنصر بالدقيقة 80 بعدما وصلته كرة بينية من زميله بروزوفيتش أسكنها البرتغالي الشباك. وفق “سبورت 24”.