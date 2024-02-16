“جوجل” تدخل تحسينات لنموذج “الذكاء الاصطناعي”

أدخلت شركة جوجل تحسينات جديدة لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini 1.5 ، “جيميناي” القادر على التعامل مع مقادير أكبر من النصوص والفيديوهات، مقارنة بالنماذج التي تنتجها الشركات المنافسة.
وأوضحت الشركة أن النموذج متوسط الحجم ومتعدد الوسائط وقادر على التعامل مع “مجموعة واسعة” من المهام، وذلك بعد اختبار التعليمات البرمجية والنصوص والصور والصوت والفيديو، مشيرة إلى أن إصدار “1.5 برو” الجديد أفضل بنسبة قدرها 87% من الإصدار الأول الذي أُطلق نهاية العام الماضي.
وذكرت جوجل أنها ستزيد عدد المعاملات الموجودة في نموذج “Gemini 1.5 Pro” لتصل إلى 128 ألف معامل – مثل نموذج GPT-4 Turbo من OpenAI – عوضًا عن 32 ألف معامل في الإصدار الأول من النموذج، كما تختبر جوجل النموذج نفسه بمليون معامل على نطاق محدود للمطورين والشركات، مع إجراء تحسينات لزمن الاستجابة وتقليل المتطلبات الحاسوبية وتحسين تجربة المستخدم، وفقًا لما ذكرته الشركة. وفق “أخبار 24”.
ويحلل النموذج المطوّر كميات كبيرة من المحتوى وتصنيفها وتلخيصها بسلاسة، وأداء المهام العالية التعقيد المعتمدة على الفهم والاستدلال، وتنفيذ مهام أكثر صلة بحل المشكلات عبر مجموعات طويلة من التعليمات البرمجية.