“أوبن إيه آي” تغزو عالم “محركات البحث”

كشفت شركة “أوبن إيه آي” الأمريكية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن تطوير محرك للبحث عبر الإنترنت ينافس محرك غوغل الشهير.
وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “searchengineland” التقني المتخصص، أن محرك البحث الجديد سيعتمد مؤقتاً على إمكانات محرك “بينغ” التابع لمايكروسوفت، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين الشركتين.
وتتاح ميزة التصفح والبحث باستخدام محرك بينغ لمشتركي النسخة المدفوعة من روبوت الدردشة “شات جي بي تي”، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً لغوغل التي تعتمد بشكل أساسي على الإعلانات التي يوفرها محرك البحث. وفق “أخبار 24”.