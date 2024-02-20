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20/02/2024   9:07 ص

اكتشاف ملايين المتغيرات “الوراثية” الجديدة

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خلصت دراسة أمريكية إلى وجود أكثر من 275 مليوناً من المتغيرات الوراثية الجديدة تماماً، وهو ما يساهم في تفسير سبب كون بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالأمراض من غيرهم.

وتهدف الدراسة إلى جمع الحمض النووي والبيانات الحيوية الأخرى لمجموعات متنوعة من السكان، ومعرفة التفاوتات التي تؤدي إلى أدوية محددة للأشخاص الذين يعانون من مستويات أشد من المرض أو أمراض مختلفة.

وساهمت الدراسة التي أجريت على أشخاص من أصول أوروبية في فهم تطور الأمراض وتباطؤ تطوير الأدوية واستراتيجيات الوقاية الفعالة في مجموعات سكانية متنوعة. وفق “أخبار 24”.

اكتشاف ملايين المتغيرات “الوراثية” الجديدة

طب وتداوي
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