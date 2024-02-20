نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “تهدئة الإشعارات” أحدث ميزات “أندرويد”
20/02/2024   9:13 ص

“تهدئة الإشعارات” أحدث ميزات “أندرويد”

+ = -
50

فاجأت شركة “جوجل”، مستخدمي نظام “أندرويد 15” بمجموعة من الميزات الهائلة، في مقدمتها خاصية “تهدئة الإشعارات” التي تهدف إلى تقليل حجم الإشعارات القادمة من نفس التطبيق.

وتشمل قائمة المزايا الجديدة، تحسين الخصوصية والأمان تحديداً ما يخص إعلانات الهاتف المحمول، وكذلك إتاحة خاصية جديدة تتعلق بمشاركة جزء من الشاشة بدلاً من الشاشة بأكملها.

وزودت “جوجل”، نظامها الجديد بوحدات معالجة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الصور أو الفيديو، مع تعزيز التحكم في سطوع الكاميرا وضبط قوة الفلاش أثناء التصوير. وفق “أخبار 24”.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها تختبر ميزة جديدة من شأنها إجراء مكالمة مع الخطوط الساخنة للشركات والبقاء في الانتظار ثم معاودة الاتصال بالمستخدم بمجرد توفر ممثل مباشر.

“تهدئة الإشعارات” أحدث ميزات “أندرويد”

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885288610.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com