“تهدئة الإشعارات” أحدث ميزات “أندرويد”

فاجأت شركة “جوجل”، مستخدمي نظام “أندرويد 15” بمجموعة من الميزات الهائلة، في مقدمتها خاصية “تهدئة الإشعارات” التي تهدف إلى تقليل حجم الإشعارات القادمة من نفس التطبيق.
وتشمل قائمة المزايا الجديدة، تحسين الخصوصية والأمان تحديداً ما يخص إعلانات الهاتف المحمول، وكذلك إتاحة خاصية جديدة تتعلق بمشاركة جزء من الشاشة بدلاً من الشاشة بأكملها.
وزودت “جوجل”، نظامها الجديد بوحدات معالجة الذكاء الاصطناعي سواء على مستوى الصور أو الفيديو، مع تعزيز التحكم في سطوع الكاميرا وضبط قوة الفلاش أثناء التصوير. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد أشارت إلى أنها تختبر ميزة جديدة من شأنها إجراء مكالمة مع الخطوط الساخنة للشركات والبقاء في الانتظار ثم معاودة الاتصال بالمستخدم بمجرد توفر ممثل مباشر.