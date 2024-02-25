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جديد المحليات > “التجارة” تراقب منافذ البيع قبل “رمضان”
25/02/2024   10:16 م

“التجارة” تراقب منافذ البيع قبل “رمضان”

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أجرت وزارة التجارة 4,9 ألف زيارة تفتيشية خلال الثلاثين يوماً الماضية على المحال التجارية وأسواق الجملة والمستودعات، وأسواق المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للتحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة، ضمن خطتها الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وتتابع الوزارة توفر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات في حركة العرض والطلب.

وتكثف الفرق الرقابية لـ “التجارة” جولاتها على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم العمرة لمتابعة مراكز الخدمة ومحطات الوقود، ومحال إطارات وزيوت السيارات، كما تتحقق من صحة العروض والتخفيضات، وجودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تراقب منافذ البيع قبل “رمضان”

جديد المحليات
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