“ثريدز” يطلق خاصية حفظ المنشورات المفضلة

أطلق تطبيق “ثريدز” للتدوينات القصيرة، ميزة حفظ المنشورات المفضلة للرجوع إليها لاحقًا لكافة المشتركين وذلك بعد اختبارها لعدة أسابيع.
وأوضح أنه يمكن حفظ المنشورات بالضغط على النقاط الثلاث أعلى المنشور، ثم اختيار “حفظ” من القائمة التي تظهر في الشاشة، لافتا إلى أن خاصية حفظ المنشورات أكثر خصوصية مقارنةً بميزة الإعجاب، إذ قد يظهر تفاعل المستخدم مع المنشورات لباقي المستخدمين.
وأشار إلى أنه يمكن للمستخدمين استعراض المنشورات المحفوظة في القسم المخصص لها في إعدادات التطبيق، كما سيحصل المستخدمون على إشعار بتوفر الميزة الجديدة في الصفحة الرئيسية، حيث ستتوفر لكافة مستخدمي المنصة على نحو تدريجي. وفق “أخبار 24”.
ويمتلك “ثريدز” حاليًا قاعدة مستخدمين كبيرة تضم ما يزيد على 130 مليون مستخدم شهريًا وفق آخر الإحصائيات الرسمية، وتعتزم “ميتا” إدماج المنصة على نحو أكبر في خدماتها الأخرى، حيث تختبر حاليًا ميزة النشر المتبادل من فيسبوك إلى ثريدز.