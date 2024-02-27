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27/02/2024   9:30 ص

“تروكولر” يطرح تسجيل المكالمات

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أدخل تطبيق “تروكولر” لكشف هوية المتصلين، ميزة جديدة تتعلق بتسجيل المكالمات مع تحويلها إلى نصوص مكتوبة.

واقتصر توفير الميزة الجديدة على المشتركين بخطة “تروكولر بريميوم” الموجودة بنظامي أندرويد وiOS، مع انتظار الانتهاء من فترة التجربة ثم تطبيقها بشكل أوسع.

وحول آلية إجراء عملية التسجيل، فستكون من خلال الدخول إلى واجهة المتصل في التطبيق مباشرة واختيار عملية التسجيل، إلا أن الوضع في هواتف آيفون فسيكون عبر الانتقال إلى التطبيق بعد بدء المكالمة واختيار “تسجيل مكالمة”. وفق “أخبار 24”.

ويقوم التطبيق بشكل تلقائي بمعالجة الصوت وإرسال إشعار بجاهزية التسجيل عند الانتهاء منه حتى يتم التخزين بعد الموافقة عليه.

“تروكولر” يطرح تسجيل المكالمات

مال وأعمال
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