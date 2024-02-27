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27/02/2024   9:33 ص

قطار إنفلونزا “الطيور” يصل القارة القطبية

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وصل نوع مميت من إنفلونزا الطيور إلى البر الرئيسي للقارة القطبية الجنوبية للمرة الأولى، الأمر الذي يشكل خطورة مُحتملة على مستعمرات البطاريق الكبيرة في جنوب القارة.

وتأكد وجود الفيروس بعد أخذ عينات من طيور بحرية عثر عليها علماء أرجنتينيون بالقرب من قاعدة بريمافيرا في القارة القطبية، مع ظهور حالات أيضاً في الجزر القريبة منها، لكن يجري العلماء حالياً دراسات حول تأثيرات هذا الأمر على الحياة القطبية.

ويشكل ظهور الفيروس المميت خطراً كبيراً على البطاريق، والتي يتجمع مئات الآلاف منها في مستعمرات مكدسة بالقارة القطبية الجنوبية والجزر القريبة منها، وهو ما يساعد الفيروس على الانتشار بسهولة. وفق “أخبار 24”.

قطار إنفلونزا “الطيور” يصل القارة القطبية

طب وتداوي
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